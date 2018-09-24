/ «Это может быть опухоль мозга». Известны возможные причины припадка циркового тигра

По мнению зоозащитника, животное нуждается в обследовании.

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Цирковое представление, ужаснувшее зрителей, а потом и пользователей социальных сетей, сейчас обсуждают и ветеринары. У тигра во время номера случился приступ, похожий на эпилепсию. Известный челябинский зоозащитник предполагает, что такое состояние животного могло спровоцировать целый ряд серьезных заболеваний.

Однозначно назвать причину этого припадка нельзя. Это может быть страх или боль, опухоль мозга, какое-то приобретенное заболевание, и даже камень в почке. — сообщил Карен Даллакян.

Чтобы привести животное в чувство, работники цирка оттащили его за хвост и окатили холодной водой. Тигр не сразу вернулся в сознание.

Действия дрессировщиков можно оценить, как профессиональные. Они не дали другим хищникам расслабиться и проявить агрессию. Увидев тигра без сознания, хищные звери могли напасть на него прямо на арене. Но зрители не увидели страшную картину, как хищники дерутся друг с другом. — пояснил зоозащитник.

В цирке сообщают, что сейчас с тигром все хорошо. Штатный ветеринарный врач оказал ему помощь. После случившегося тигр поел и спокойно уснул в своей клетке.

Более того, после представления зрители даже кормили его мясом. Обычно, когда есть какие-то проблемы у этих животных, они не едят и не пьют. Но он поел, попил и отдохнул, все хорошо. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорского цирка.

Сейчас устанавливаются причины эпилептического припадка у циркового тигра. В таких случаях, уверяет зоозащитник, животное лучше снять с представлений и отправить на обследование.