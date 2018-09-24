Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.25 -0.22 78.08 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ «Это может быть опухоль мозга». Известны возможные причины припадка циркового тигра

«Это может быть опухоль мозга». Известны возможные причины припадка циркового тигра

По мнению зоозащитника, животное нуждается в обследовании.
сегодня в 14:58
  |  Происшествия

Цирковое представление, ужаснувшее зрителей, а потом и пользователей социальных сетей, сейчас обсуждают и ветеринары. У тигра во время номера случился приступ, похожий на эпилепсию. Известный челябинский зоозащитник предполагает, что такое состояние животного могло спровоцировать целый ряд серьезных заболеваний.

Однозначно назвать причину этого припадка нельзя. Это может быть страх или боль, опухоль мозга, какое-то приобретенное заболевание, и даже камень в почке. — сообщил Карен Даллакян.

Чтобы привести животное в чувство, работники цирка оттащили его за хвост и окатили холодной водой. Тигр не сразу вернулся в сознание.

Действия дрессировщиков можно оценить, как профессиональные. Они не дали другим хищникам расслабиться и проявить агрессию. Увидев тигра без сознания, хищные звери могли напасть на него прямо на арене. Но зрители не увидели страшную картину, как хищники дерутся друг с другом. — пояснил зоозащитник.

В цирке сообщают, что сейчас с тигром все хорошо. Штатный ветеринарный врач оказал ему помощь. После случившегося тигр поел и спокойно уснул в своей клетке.

Более того, после представления зрители даже кормили его мясом. Обычно, когда есть какие-то проблемы у этих животных, они не едят и не пьют. Но он поел, попил и отдохнул, все хорошо. —  рассказали сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорского цирка.

Сейчас устанавливаются причины эпилептического припадка у циркового тигра. В таких случаях, уверяет зоозащитник, животное лучше снять с представлений и отправить на обследование.

Происшествия
Ветеринары цирка начали обследование потерявшего сознание тигра
сегодня в 17:23
Ветеринары цирка начали обследование потерявшего сознание тигра
Происшествия
«Были в ужасе!». Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске. Видео 18+
  
сегодня в 10:18
«Были в ужасе!». Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске. Видео 18+
Общество
Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке
27.08.2018
Биолог издал рассказ о челябинском тигре Жорике на японском языке
Общество
Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день
  
26.07.2018
Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Против мужчины, избившего школьника, возбуждено уголовное дело
сегодня в 18:18
Против мужчины, избившего школьника, возбуждено уголовное дело
Культура
Знаменитый портрет Шаляпина представят челябинцам на вернисаже
сегодня в 17:56
Знаменитый портрет Шаляпина представят челябинцам на вернисаже
Происшествия
Ветеринары цирка начали обследование потерявшего сознание тигра
сегодня в 17:23
Ветеринары цирка начали обследование потерявшего сознание тигра
Общество
Челябинцы делятся кадрами очищенных от мусора дворов
сегодня в 16:57
Челябинцы делятся кадрами очищенных от мусора дворов
Общество
Отказавшихся вывозить мусор подрядчиков проверит прокуратура
сегодня в 16:49
Отказавшихся вывозить мусор подрядчиков проверит прокуратура
Общество
Долевое строительство в Челябинской области взято под строгий контроль правительства
сегодня в 16:45
Долевое строительство в Челябинской области взято под строгий контроль правительства
Происшествия
Котят замуровали в подвале дома на ЧТЗ
сегодня в 16:32
Котят замуровали в подвале дома на ЧТЗ
Общество
Информация о госимуществе Челябинской области появилась в общем доступе
сегодня в 15:50
Информация о госимуществе Челябинской области появилась в общем доступе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6