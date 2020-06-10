Еще одного ребенка на велосипеде сбили в Челябинске

Мальчик получил телесные повреждения.

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В Челябинске в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Мальчик ехал на велосипеде по двору, когда его сбил автомобиль. Авария произошла в Центральном районе города вчера, 9 июня днем. Машина двигалась по двору дома 35, который расположен по улице Академика Королева.



«Водитель автомобиля „Форд“, мужчина 1983 года рождения, при начале движения по дворовой территории совершил наезд на велосипедиста, двигающегося справа налево. Велосипедом управлял несовершеннолетний, мальчик 2011 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Девятилетний ребенок получил телесные повреждения и был осмотрен медиками, получил рекомендации по амбулаторному лечению.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства происшествия, идет административное расследование.