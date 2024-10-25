Еще одного человека в Коркино проверяют на причастность к нарушению закона

Об охране правопорядка сообщает полиция Челябинской области



Сотрудники полиции работают на охране правопорядка в Коркинском округе. И призывают коркинцев не нарушать законы Российской Федерации.

«Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция обращает внимание, что в интернете распространяется информация, которая толкает коркинцев на нарушения закона. Граждан призывают не поддаваться на провокации.