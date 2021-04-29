В лесах Челябинской области ожидается повышение класса пожарной опасности

С 1 мая в регионе начнет действовать особый противопожарный режим

В лесах Челябинской области с 1 мая установится самый высокий класс пожарной опасности — пятый. В этот же день особый противопожарный режим начнет действовать на территории всего региона. Об этом сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции сообщил начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

На Южном Урале с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 113 возгораний, из них 107 — на землях лесного фонда. Всего огнем повреждено 680 гектаров. 28 апреля случилось 11 пожаров на 70 гектарах. С начала сезона произошло несколько крупных пожаров — в Верхнеуральском районе и Миасском городском округе (Сыростанское лесничество). Четыре пожара перешли с территории Курганской области.

«Мы в максимальной боевой готовности. Погода не самая лучшая — дождей нет. В лесах мало влаги, очень сухо. Особый противопожарный режим предполагает ряд запретов и ограничений. Мы просим жителей области воздержаться от походов в лес», — сказал Сергей Лавров.

За нарушений особого противопожарного режима назначаются повышенные штрафы на физлица — 4 тысяч рублей, на юрлица — до 1 миллиона рублей.

«Страшен ущерб, который наносят пожары лесному фонду. Он исчисляется в миллионах рублей. Если мы находим виновника, то он платит нанесенный ущерб. Например, 3—5 миллионов рублей — это астрономическая сумма для сельского жителя», — комментирует начальник главного управления лесами Челябинской области.