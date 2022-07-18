Энергетик из Сосновского района получил условный срок за смерть ребенка от удара током

Приговор по делу о халатности вступил в силу

Вступил в силу приговор Сосновского районного суда в отношении мастера Есаульского участка по эксплуатации сетей местного РЭС (Распределительные электросети). Мужчина признан виновным в создании условий для ЧП, произошедшего три года назад. Тогда по вине мастера от удара электрическим током погиб один ребенок, другой получил тяжкий вред здоровью, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе следствия и суда было установлено, что мастер ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. В итоге 20 августа 2019 года два ребенка, семи и двенадцати лет, получили удар электрическим током: во дворе одного из домов поселка Кисегачинского произошла утечка электричества вблизи опоры ЛЭП. Один из малолетних скончался, другой получил тяжелые травмы.

В январе 2022 года Сосновский райсуд признал мастера виновным в халатности, повлекшей смерть человека. Мужчина был осужден к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, на два года его лишили права работать в сфере эксплуатации распределительных электрических сетей.

Осужденный и его защитник с приговором не согласились и подали апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. Адвокат настаивал, что в произошедшей трагедии вина его подзащитного отсутствует.

Областной суд с защитником не согласился, приговор остался без изменения и спустя полгода, в июле, вступил в законную силу.