Электросамокатчик попал под колеса Volkswagen на северо-западе Челябинска

По предварительным данным, парень на самокате ехал по «зебре» на красный

На северо-западе Челябинска сбили самокатчика, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел вечером в четверг, 14 июля, у дома 44 по улице 40‑летия Победы: 35‑летний водитель Volkswagen совершил наезд на пешехода, при этом 22‑летний парень пересекал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора на электросамокате, не спешившись.

В результате дорожно-транспортного происшествия самокатчик получил телесные повреждения.

Другие обстоятельства столкновения устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.