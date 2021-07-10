Эксперт: основной причиной пожаров на юге Челябинской области является отсутствие дождей

По словам руководителя Верхнеуральского лесхода Петра Ходырева, с начала пожароопасного сезона в некоторых районах не упало ни капли дождя

Руководитель Верхнеуральского лесхода Петр Ходырев прокомментировал лесные пожары на юге Челябинской области. По его словам, в Карталинском районе с апреля не было дождей, зато наблюдалось аномальное количество сухих гроз.

«С начала пожароопасного сезона на территории Верхнеуральского, Карталинского и Нагайбакского районов дождей не было вообще — никаких. Зато было аномальное количество сухих гроз. Только на моей территории произошло 8 лесных пожаров по причине сухих гроз. Этот год очень тяжелый по погодным условиям, я такого не помню. Трава, как порох. Если говорить про Карталинский пожар, там тоже основную роль сыграли именно погодные условия. Ветер 15 метров в секунду, он просто сбивал с ног, видимость практически нулевая. С апреля ни одной капли дождя не упало»,— сообщил Петр Ходырев.

Отметим, из-за сильного ветра огонь часто меняет направление, приближаясь то к одному населнному пункту, то к другому.

Сегодня и завтра, в воскресенье, синоптики прогнозируют в Челябинской области дожди.