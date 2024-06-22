Экскаваторщик из Миасса перевел мошенникам почти 3 млн рублей

Крупную сумму он взял в кредит

В полицию Миасса с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные убедили его в возможности получения хорошего дохода от инвестиций. Несмотря на то, что потерпевший знал о мошеннических схемах, он поддался, но в результате вместо прибыли лишился крупной суммы. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам мужчины, аферисты несколько раз звонили ему и диктовали, какие приложения необходимо установить для дальнейшего получения дохода. После того, как потерпевший установил на свой телефон все необходимые программы, он увидел отзывы от вымышленных сделок, поверил им и начал перечислять деньги. Чтобы получить как можно больше прибыли, экскаваторщик взял в банке кредит на сумму 2,9 миллиона рублей и все деньги перечислил на «свой счет». После этого неизвестные перестали выходить на связь, а средства мужчина так и не получил.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Полицейские предупреждают, что необходимо сохранять бдительность и не доверять неизвестным, предлагающим быстрый и большой заработок, в том числе от имени известных компаний. Рекомендуем перед любой финансовой операцией внимательно изучать информацию и отзывы об инвестиционном ресурсе, а также обязательно обратиться за рекомендациями к финансовым специалистам или друзьям и знакомым»,— предупредили в ведомстве.

В Челябинской области также работает горячая линия по противодействию мошенничеству. Позвонив по бесплатному номеру *1593, можно проконсультироваться со специалистом. Но лучше вообще не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.