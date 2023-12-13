Экскаваторщик из Миасса и пенсионер из Озерска «вложили в акции» более 3 млн рублей

Оба увидели рекламу инвестиций в интернете и оставили свои контактные данные, по которым на них вышли мошенники

Машинист экскаватора из Миасса стал жертвой мошенников, решив стать инвестором, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Как 56-летний мужчина рассказал полицейским, в интернете он увидел рекламу о заработке в одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны, перешел по ссылке и оставил свои контактные данные. После регистрации на интернет-платформе ему перезвонила неизвестная девушка, которая гарантировала получение прибыли.

«Мужчина под руководством мошенников стал переводить деньги, думая, что вкладывает их в акции. Для получения наибольшей прибыли он оформил несколько кредитов, а также занял деньги у знакомых. Общая сумма переведенных средств составила 1 миллион 700 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

От дальнейших «вложений» экскаваторщика уберег родственник, который, узнав о происходящем, смог убедить его, что тот столкнулся с мошенниками.

В Озерске на удочку лжеинвесторов попался 76-летний пенсионер.

«Мужчине позвонила якобы менеджер одной из инвесткомпаний, рассказала о прелестях инвестиций и предложила дополнительный заработок. Когда пенсионер согласился, незнакомка зарегистрировала его на торговой площадке. После первого взноса на экране гаджета мужчина увидел первую прибыль, что убедило его в реальности такого вида заработка», — говорится в сообщении.

Некоторое время пенсионер продолжал переводить деньги неизвестно куда, но когда захотел вывести вложения и прибыл, ему заявили, что деньги могут передать только наличными с курьером, правда, для этого понадобится заплатить еще 200 тысяч. Только после этого озерчанин понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.