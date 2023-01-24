Экс-замглавы Магнитогорска предъявили обвинение в получении еще одной взятки

Дмитрий Гаврилов находится в СИЗО

Следственные органы возбудили уголовные дела о получении взятки и мошенничестве (статьи 290 УК РФ и 159 УК РФ) в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые получили взятку на сумму более пяти миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети.

«Дело о мошенничестве связано с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие», — уточнили в СУ СКР по региону.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Напомним, ранее был выявлен эпизод получения взятки на сумму 1,5 миллиона рублей.