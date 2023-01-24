Следственные органы возбудили уголовные дела о получении взятки и мошенничестве (статьи 290 УК РФ и 159 УК РФ) в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые получили взятку на сумму более пяти миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети.

«Дело о мошенничестве связано с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие», — уточнили в СУ СКР по региону.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.
Напомним, ранее был выявлен эпизод получения взятки на сумму 1,5 миллиона рублей.

Защита Дмитрия Гаврилова подавала апелляцию на меру пресечения, однако суд оставил экс-чиновника под стражей.