Следственные органы возбудили уголовные дела о получении взятки и мошенничестве (статьи 290 УК РФ и 159 УК РФ) в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемые получили взятку на сумму более пяти миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети.
«Дело о мошенничестве связано с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие», — уточнили в СУ СКР по региону.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.
Напомним, ранее был выявлен эпизод получения взятки на сумму 1,5 миллиона рублей.