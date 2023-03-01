Экс-замглавы Магнитогорска останется в СИЗО по делу о взятке на 1,5 млн рублей

Дмитрию Гаврилову также предъявлено обвинение в мошенничестве

Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил ходатайство следователя и оставил под стражей бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова. Его обвиняют в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, Гаврилов получил не менее 1,5 млн рублей за содействие по заключению муниципальных контрактов.

«Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также cледственные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия. Речь идет о взятке на сумму более пяти миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети.