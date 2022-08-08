Экс-замглавы Ашинского района пойдет под суд по делу о взятке

Виктор Чистяков, по версии следствия, получил деньги от коммерсанта за покровительство при исполнении муниципального контракта

Следственные органы завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Его обвиняют в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил взятку 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на строительство очистных сооружений в поселке Кропачево.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в региональном СУ СКР.

Тем временем супруга обвиняемого Наталья Чистякова считает, что ее мужа оговорили и на него оказывают давление.

«С 10 февраля ни мне, ни моим детям не дают свиданий с Виктором без объяснения причины, тем самым оказывая на него моральное давление. Вся связь только через адвоката. Муж сказал, что его заставляют признаться в том, чего он не совершал», — написала Наталья Чистякова на своей странице в социальной сети.

Семья экс-чиновника обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину для проведения проверки.