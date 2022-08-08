Следственные органы завершили расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Его обвиняют в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил взятку 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на строительство очистных сооружений в поселке Кропачево.
«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в региональном СУ СКР.
Тем временем супруга обвиняемого Наталья Чистякова считает, что ее мужа оговорили и на него оказывают давление.
«С 10 февраля ни мне, ни моим детям не дают свиданий с Виктором без объяснения причины, тем самым оказывая на него моральное давление. Вся связь только через адвоката. Муж сказал, что его заставляют признаться в том, чего он не совершал», — написала Наталья Чистякова на своей странице в социальной сети.
Семья экс-чиновника обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину для проведения проверки.