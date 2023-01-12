Экс-заместителя главы Магнитогорска осудили за взятку

Валерия Измалкова отправили в колонию общего режима

Сегодня, 12 января, Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему заместителю главы города Валерию Измалкову. Он признан виновным в получении взятки (пункт «в» части 3, части 5, 6 статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 12 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что Измалков в 2015—2016 годах получил 2,3 миллиона рублей от бизнесмена за помощь в аренде земли на территории Магнитогорска для коммерческих целей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Деньги, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Уголовное дело в отношении посредницы выделено в отдельное производство.