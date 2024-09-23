Экс-заместителя главы Ашинского района оправдали по делу о взятке

Ранее Виктора Чистякова приговорили к восьми годам лишения свободы

Сегодня, 23 сентября, Ашинский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему заместителю главы района Виктору Чистякову по делу о взятке (часть 5 статьи 290 УК РФ). Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе суда.

Виктора Чистякова обвиняли в получении 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на строительство очистных сооружений в поселке Кропачево.

Ему назначили наказание в колонии строгого режима на срок восемь лет со штрафом 2,4 миллиона рублей.

Челябинский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

«Вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Ашинского горсуда.