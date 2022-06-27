Экс‑заместитель главы Миасса пойдет под суд по делу о превышении полномочий

Ущерб городскому округу составил более 19 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороки. Он пойдет под суд по обвинению в превышении полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в 2016 году Василий Сорока обеспечил согласование и принятие незаконных решений о продаже в пользу курорта «Солнечная долина» земельных участков за 20% от кадастровой стоимости.

«В результате умышленных преступных действий вышеуказанные земельные участки незаконно переданы в собственность, чем существенно нарушены права и законные интересы жителей Миасского городского округа, а также охраняемые законом интересы общества и государства. Ущерб составил 19,3 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Миасский городской суд.