Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя главы Миасса Василия Сороки. Он пойдет под суд по обвинению в превышении полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, в 2016 году Василий Сорока обеспечил согласование и принятие незаконных решений о продаже в пользу курорта «Солнечная долина» земельных участков за 20% от кадастровой стоимости.
«В результате умышленных преступных действий вышеуказанные земельные участки незаконно переданы в собственность, чем существенно нарушены права и законные интересы жителей Миасского городского округа, а также охраняемые законом интересы общества и государства. Ущерб составил 19,3 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело рассмотрит Миасский городской суд.