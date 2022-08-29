Экс-заместитель главы Магнитогорска пойдет под суд по делу о взятке

Валерий Измалков, по версии следствия, получил 1,5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова. Он пойдет под суд по обвинению в получении взятки (части 3, 5, 6, пункт «в» статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Измалков в 2015—2016 годах получил более 1,5 миллиона рублей от бизнесмена за помощь в аренде земли на территории Магнитогорска для коммерческих целей.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в региональном СУ СКР.

Во время следствия Валерий Измалков находился в СИЗО.