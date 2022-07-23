Экс-замдиректора «Городской среды» отправили в СИЗО по делу о взятках

Вадим Левченко проведет в следственном изоляторе два месяца

Бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отправили СИЗО на два месяца. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в период с февраля 2020 года по август 2021 года Вадим Левченко, действуя в сговоре с другими должностными лицами МКУ, получил взятку в размере не менее двух миллионов рублей за бездействие при выявлении и демонтаже торговых павильонов и за общее покровительство при ведении взяткодателями коммерческой деятельности.

«Прокуратурой Курчатовского района города Челябинска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего замдиректора МКУ „Городская среда“, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца»,— уточнили в ведомстве.

Ранее по этому делу задержали бывшего директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева и его экс-заместителя Сергея Любимова. Грезев заключен под стражу.

В ноябре 2021 года Александр Грезев был уволен с должности директора МКУ «Городская среда» по результатам служебной проверки.