Экс-зама главы Миасса отпустили из СИЗО по делу о превышении полномочий

Василий Сорока находился под стражей с ноября 2021 года

Центральный районный суд Челябинска 30 мая изменил меру пресечения экс-заместителю главы Миасса Василию Сороке. Его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий, рассказали корреспонденту «Первого областного» информагентства в суде.



Расследование уголовного дела завершено, поэтому следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.



Василий Сорока находился в заключении с 23 ноября 2021 года. Следствие полагает, что в 2016 году он, будучи замглавы Миасса, способствовал тому, чтобы курорту «Солнечная долина» продали по сниженной цене земельный участок. Сумма ущерба — более 18 миллионов рублей. В отношении бывшего заместителя мэра Миасса было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»).



Сейчас на этом участке построили комплекс «Бани мира», который в мае после долгих споров получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

