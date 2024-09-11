Экс-военком Озерска не сумел обжаловать приговор

Приговор Владимиру Пичугину за взятки вступил в законную силу

Бывший военный комиссар Озерска Владимир Пичугин не сумел обжаловать приговор, вынесенный ему за взяточничество в мае текущего года. Сегодня, 11 сентября, материалы дела в апелляционном порядке рассмотрел Челябинский областной суд.

Напомним, следствием и судом было установлено, что осужденный получал взятки от призывников во время частичной мобилизации. Был задержан с поличным летом 2023 года сотрудниками УФСБ и военной контрразведки.

За взятки в крупном и особо крупном размерах суд лишил Пичугина воинского звания «подполковник», дал ему 10 лет колонии строгого режима, со штрафом 7 миллионов рублей и запретом в течение девяти лет занимать должности в госорганах, государственных и муниципальных учреждениях и Вооруженных силах РФ. Кроме того, у осужденного конфискованы 160 тысяч рублей — это общий размер полученных взяток, а также в целях обеспечения исполнения приговора арестовано имущество.

В областном суде дело рассматривалось по апелляционным жалобам адвокатов, которые просили приговор отменить и передать дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Однако апелляционная инстанция в удовлетворении жалоб отказала.

Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.