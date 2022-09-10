Экс-советника мэра Челябинска отправили в СИЗО по делу о взятке

Петра Конарева обвиняют в получении денег в составе организованной группы

Сегодня, 10 сентября, Курчатовский районный суд избрал меру пресечения бывшему советнику главы Челябинска Натальи Котовой, бизнесмену Петру Конареву. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Журналистов пустили в зал суда, однако заседание об избрании меры пресечения сделали закрытым.

Ранее в аппарате судьи Первому областному информагентству сообщили, по какой статье обвиняют Конарева.

«Обвиняемому изберут меру пресечения по части 5, 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки группой лиц в особо крупном размере“)»,— рассказала помощник судьи.

По предварительным данным, задержание Конарева связано с ранее возбужденными уголовными делами о взятках в МКУ «Городская среда». По этому делу под стражу отправлен бывший директор учреждения Александр Грезев, а его экс-заместителя Сергея Любимова заключили под домашний арест. Дела связаны с получением взяток за непринятие решений по сносу незаконных ларьков.

Следователь настаивал на заключении Конарева под стражу, адвокат Алла Брагина просила о домашнем аресте.

На оглашение постановления СМИ не пустили, однако Конарева вывели в наручниках. Значит, его отправили в СИЗО на два месяца.

Петр Конарев стал первым советником Натальи Котовой в августе 2019 года, контракт с ним был расторгнут в 2021 году из-за разногласий.

До этого Конарев занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по экономическому развитию. С 2001 по 2004 годы Конарев руководил ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина и занимался реконструкцией парка.

Обвиняемого задержали минувшей ночью, он направлялся в аэропорт Екатеринбурга.