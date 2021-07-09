Экс‑сотрудницу челябинского МУП обязали вернуть 5 миллионов рублей

Правонарушитель осужден за денежные операции, совершенные преступным путем

Прокуратура Курчатовского района Челябинска приняла меры для взыскания в доход государства свыше 5,2 млн рублей, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Приговором Курчатовского районного суда Челябинска от 24 июля 2019 года М. осуждена за получение взяток, коммерческих подкупов и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Часть денежных средств, полученных в виде взятки и коммерческого подкупа в сумме 700 тыс. рублей, осужденная разместила в банке, получив доход по вкладу в виде процентов в сумме 60 тыс. рублей.

Приговором установлено, что осужденная, являясь начальником абонентской группы абонентской службы МУП «ЧКТС», в период 2014—2015 годов получила денежные средства за совершение противоправных действий в пользу коммерческих организаций.

Согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. В случаях, установленных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно. Денежные средства, полученные по ничтожной сделке, подлежат взысканию в доход государства.

Прокурором предъявлен иск о взыскании денежных средств, полученных преступным путем, в доход государства.

Решением Курчатовского районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены.