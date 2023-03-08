Экс-сотрудника муниципального предприятия Магнитогорска задержали за мошенничество

Обвиняемый похитил 300 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ задержали в Магнитогорске бывшего начальника структурного подразделения компании «Магнитогорскинвестстрой», его обвиняют в мошенничестве на крупную сумму, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, используя должностные полномочия, похитил более 300 тысяч рублей, якобы потраченных на приобретение автозапчастей по муниципальному контракту»,— рассказали в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.