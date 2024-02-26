Экс-сотрудника челябинской фирмы осудили за разбой

Мужчина похитил на рабочем месте деньги и связал хомутами бухгалтера

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему сотруднику ООО «Новапласт». Его признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что 26 декабря 2022 года мужчина пришел в организацию, из которой ранее уволился, с ножом и пластиковыми хомутами. Виновный приставил нож к шее бухгалтера и потребовал деньги, предполагая, что ему задолжали зарплату. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала злоумышленнику 62 тысячи 400 рублей. После этого подсудимый похитил из кассового ящика 35 тысяч рублей, связал бухгалтера пластиковыми хомутами и обмотал рот шарфом.

«Суд назначил виновному наказание в колонии общего режима сроком на четыре года», — сообщили в региональной прокуратуре.

Также виновный должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.