Экс-сотрудник УФМС семь лет получал взятки за игнорирование «резиновых квартир» в Челябинске

С 2008 по 2015 год он получил взяток почти на 4 миллиона рублей

Суд в Челябинске приговорил бывшего замначальника отдела УФМС в Калининском районе к 10 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Он семь лет, с 2008 по 2015 год, получал взятки от владельцев «резиновых квартир», которые фиктивно регистрировали у себя иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«За денежное вознаграждение осужденный не проводил обязательные проверки по адресам регистрации иностранцев, что позволяло собственникам жилья продолжать незаконную деятельность по фиктивной постановке на учет мигрантов», — отметили в ведомстве.

Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 3,8 миллиона рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Бывший сотрудник миграционного контроля признан виновным в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и одного преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также осужденный лишен специального звания «подполковник внутренней службы» и обязан выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей. Ему также запрещено в течение 10 лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Денежные средства, эквивалентные сумме полученной взятки, конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.