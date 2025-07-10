Экс-сотрудник «Челябинскавтодора» предстанет перед судом за взятку щебнем

На имущество обвиняемого наложен арест

Бывший начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Он обвиняется в получении взятки в значительном размере, а именно 10 тонн щебня и строительных работ по укладке плитки. По версии следствия, обвиняемый в 2022 году получил такой «презент» от учредителя ООО «ДорстройГрупп» за беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту автодороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района.

На имущество обвиняемого (стоимостью 9,8 миллиона рублей) наложили арест. Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд.