Экс-следователям продлили арест по делу о смертельной драке в центре Челябинска

Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения

Сегодня, 26 июля, в Калининском районном суде состоялось заседание о продлении меры пресечения экс-следователям СУ СКР по Челябинской области Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной» из зала суда.

Процесс проходил в закрытом для СМИ режиме.

«Следователи просили оставить экс-силовиков в СИЗО, а адвокаты, напротив, отправить их под домашний арест», — передает наш коллега.

Решением суда Зыков и Зубков останутся под стражей еще три месяца.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу, 28 мая, на улице Кирова. Предположительно, молодые следователи стали свидетелями драки и ввязались в нее. В результате драки один из участников скончался от полученных травм. Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали следователей в отдел.



Фигуранты дела заключены под стражу постановлением Центрального районного суда.



Драка с участием челябинских следователей СК попала на видео.

Отец бывшего следователя Дмитрия Зыкова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, рассказал свою версию событий.

Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.

