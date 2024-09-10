Экс-председателю комитета строительства и архитектуры Челябинска предъявили обвинение в получении взяток

По версии следствия, он получил 5,5 млн рублей при посредничестве Виталия Паутова

Следственные органы возбудили уголовные дела о получении взяток, в том числе в крупном размере (части 5, 6 статьи 290 УК РФ) в отношении бывшего председателя комитета строительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в УФСБ по региону.

По версии следствия, Репринцев получил через бывшего депутата гордумы Виталия Паутова не менее 5,5 млн рублей за обеспечение содействия со стороны комитета в вопросах исключения торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов для проведения саммитов. Также он получил взятку за подготовку, согласование и утверждение документации по планировке одной из территорий Советского района.

Экс-депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову предъявили обвинение в мошенничестве.