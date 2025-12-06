Экс-председателя комитета по культуре Челябинска заключили под стражу

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Суд в Челябинске отправил под стражу бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В СИЗО она пробудет до 5 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность начальника управления культуры администрации Челябинска, в период с января 2023 года по июнь 2024-го поручила директору парка имени Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей. Деньги на это были потрачены из субсидии, выделенной на развитие и благоустройство парка.

В результате в собственность ЦПКиО были получены аттракционы, которые ранее использовались в парке по договору аренды и часть которых должны были снести летом 2024 года при реконструкции площадки «Гулливер».

«Подозреваемая знала, что часть имущества, приобретаемого директором парка по ее указанию, реализуется по заведомо завышенной стоимости, является для учреждения неликвидным и со значительным износом конструкций, что в последующем сказалось на остаточной стоимости аттракционов»,— уточнили в следственном управлении.

В результате ущерб администрации города составил более 86 миллионов рублей. Преступление выяснили сотрудник УФСБ России по региону.

Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении директора парка. Сейчас он находится под домашним арестом.