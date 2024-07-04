Экс-председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска задержали по делу о взятке на 10 млн рублей

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ

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В Магнитогорске задержали бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска. Его обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в УФСБ по региону.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год обвиняемый получил от сотрудников коммерческой организации 10 миллионов за обеспечение подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий в Советском районе города.

По данным ИА «Первое областное», речь идет о Сергее Репринциве. Ранее его судили по делу о злоупотреблении полномочиями, однако приговор был отменен.

