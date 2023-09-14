Сегодня, 14 сентября, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции о продлении меры пресечения бывшему председателю комитета дорожного хозяйства Ринату Кучитарову, сообщили в пресс-службе облсуда.
По версии следствия, Ринат Кучитаров, будучи начальником КДХ, произвел оплату работ по контракту на озеленение города по завышенной стоимости — на 32 миллиона рублей. Также чиновник подписал акты невыполненных работ на сумму около 8 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Обвиняемый останется в СИЗО до 5 ноября.
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