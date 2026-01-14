Экс-полицейскому в Челябинске за взятки дали более 7 лет колонии строгого режима

Еще один выявленный факт коррупции увеличил срок ранее осужденного сотрудника МВД

В Челябинске вынесен приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калининскому району города. Центральный районный суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установили в СУ СК России, в январе 2022 года бывший капитан полиции через посредника получил взятку в размере 250 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен он обещал вернуть изъятую в ходе проверки партию никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления. Преступление было выявлено и задокументировано совместно сотрудниками УФСБ и собственной безопасности МВД по Челябинской области.

Помимо срока лишения свободы, суд назначил фигуранту штраф в 750 тысяч рублей и лишил его специального звания. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение четырех лет.

Это уже второй приговор в отношении бывшего полицейского. В апреле 2024 года он был признан виновным в получении взятки в 100 тысяч рублей и превышении должностных полномочий. Тогда, по итогам досудебного соглашения, ему назначили 3 года 6 месяцев колонии общего режима. Новый приговор вынесен по совокупности с предыдущим, что и обусловило значительный срок наказания.