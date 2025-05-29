Экс-полицейский в Магнитогорске получил 5 лет колонии за взяточничество

Замначальника отдела за вознаграждение «дружил» с местным предпринимателем

Бывший замначальника отдела полиции в Магнитогорске получил реальный срок за взяточничество и превышение полномочий. Коррупционные моменты в деятельности высокопоставленного силовика выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками отдела собственной безопасности полицейского главка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2023 года осужденный получил взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера общей стоимостью не менее 77 тысяч рублей за совершение незаконных действий, а также общее покровительство.

Приговором суда Кайрат Бурантаев признан виновным в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности и получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима и допнаказание — штраф в размере трехкратной суммы взятки, то есть 231 тысячи рублей. Также ему запрещено в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных полномочий.