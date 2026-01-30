Экс-полицейский Центра «Э» в Челябинске получил срок за мошенничество на 3,5 млн рублей

Он хвалился своей дружбой с судьями и обещал повлиять на решение суда

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему замначальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра «Э» областного главка полиции, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экономическое преступление было выявлено УФСБ по региону.

Установлено, что, занимая высокую должность, фигурант в октябре 2024 года убедил подследственного в наличии у него личных отношений и связей с должностными лицами правоприменительной системы и возможности повлиять на решение суда. Участник гражданско-правового спора поверил в эти фантазии и принес 3,5 миллиона рублей за будущее решение в свою пользу. Полицейский был задержан с поличным при передаче денег.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил его к 3 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Также он на два года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на госслужбе и в правоохранительных органах.