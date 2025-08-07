Экс-начальницу ашинского завода будут судить за взятки почти в 4 млн

За деньги она «шла навстречу» поставщикам

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя отдела снабжения Ашинского завода светотехники. Ее обвиняют в коммерческом подкупе, сообщили в пресс-службе челябинского СК.

Выяснилось, что с июня 2020 года по декабрь 2023-го обвиняемая получала от поставщиков завода деньги. В свою очередь она продлевала контракты, выбирала определенных подрядчиков и обеспечивала им быструю оплату.

Деньги бывшей начальнице переводили на счет в банке в виде фиксированного процента от суммы произведенной поставщиком оплаты за товары и услуги. Всего обвиняемая «насобирала дани» более чем на 3,8 миллиона рублей.

На участок обвиняемой наложен арест, уголовное дело отправлено в Ашинский городской суд для рассмотрения.