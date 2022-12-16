Экс-начальнице управления образования Троицкого района вынесли приговор за присвоение премий

Выявлено 19 эпизодов мошенничества

Троицкий городской суд вынес приговор бывшей начальнице управления по делам образования администрации Троицкого района Ольге Михайловской. Она признана виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что Михайловская издавала приказы о премировании руководителей школ и детских садов, а затем требовала передать ей часть премий под предлогом покупки товарно-материальных ценностей для развития системы образования. Экс-чиновница действовала в сговоре с главным бухгалтером. В результате совместных преступных действий соучастниц образовательным организациям причинен ущерб в размере 401 тысячи рублей. Дело бухгалтера выделено в отдельное производство.

«Судом с учетом смягчающих вину обстоятельств бывшей чиновнице назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 150 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.