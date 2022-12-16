Троицкий городской суд вынес приговор бывшей начальнице управления по делам образования администрации Троицкого района Ольге Михайловской. Она признана виновной в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Суд установил, что Михайловская издавала приказы о премировании руководителей школ и детских садов, а затем требовала передать ей часть премий под предлогом покупки товарно-материальных ценностей для развития системы образования. Экс-чиновница действовала в сговоре с главным бухгалтером. В результате совместных преступных действий соучастниц образовательным организациям причинен ущерб в размере 401 тысячи рублей. Дело бухгалтера выделено в отдельное производство.
«Судом с учетом смягчающих вину обстоятельств бывшей чиновнице назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 150 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.