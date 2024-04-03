Экс-начальнику поисково-спасательной службы вынесли приговор по делу о злоупотреблении полномочиями

Александр Шин получил условный срок

Сегодня, 3 апреля, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику поисково-спасательной службы на водных объектах Александру Шину. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

«Виновному назначено наказание на два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Подсудимый признал вину», — рассказали в областной ПСС.

По версии следствия, в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года обвиняемый изымал у подчиненных стимулирующие выплаты и присваивал эти деньги.