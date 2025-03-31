Курчатовский районный суд вынес приговор бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по региону.
Ринат Кучитаров самостоятельно определил цену контракта на озеленение и оценил работы в 122 млн рублей. Затем экс-начальник КДХ заключил договор с коммерческой организацией, оценив дополнительные соглашения еще в 97 млн рублей, что привело к ущербу городского бюджета на 32 млн рублей.
«Курчатовский районный суд приговорил его к 6 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления сроком на 2 года 9 месяцев», — рассказали в ведомстве.
Рината Кучитарова задержали на следующий день после его увольнения из структуры администрации города в декабре 2022 года. Следователи опубликовали видео его задержания. Сторона защиты еще в декабре объявила, что будет просить изменить ему меру пресечения на более мягкую.
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