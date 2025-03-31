Экс-начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска вынесли приговор

Ринату Кучитарову назначили реальное лишение свободы

«Курчатовский районный суд приговорил его к 6 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления сроком на 2 года 9 месяцев»,

— рассказали в ведомстве.