Экс-начальнику антикоррупционного подразделения Челябинской таможни вынесли приговор

Владимира Гефеля отправили в колонию строгого режима

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор бывшему начальнику отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимиру Гефелю. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в мае прошлого года Гефель получил через посредника взятки в размере более 19 тысяч долларов США (более 1,2 млн рублей) от представителя коммерческих организаций, предоставляющих услуги логистики.

Деньги передавались за беспрепятственное пересечение транспортных средств через таможенный пропускной пункт и ускоренное проведение таможенного осмотра. Сотрудники УФСБ по области задержали Владимира Гефеля в момент получения взятки.

«Суд приговорил виновного к шести годам колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на госслужбе сроком на три года», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.