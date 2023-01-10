Экс-начальника полиции Каслинского района осудили за хищение премий сотрудников

Также приговор вынесли его подельнику

Суд вынес приговор бывшему начальнику ОМВД России по Каслинскому району Роману Войщеву и экс-заместителю начальника одного из структурных подразделений полиции Андрею Коренькову. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом сегодня, 10 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что в период с 2019 по 2020 годы осужденные выплачивали премии сотрудникам, затем часть денег подчиненные им возвращали.

«За указанный период осужденным передали более 150 тысяч рублей, которыми они распорядились по собственному усмотрению. Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в региональном СУ СКР.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 и 1 год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Руководители, которые давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий, отстранены от исполнения должностных обязанностей и впоследствии уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сообщили Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.

Подозреваемых задержали в марте 2021 года и сразу отстранили от службы.