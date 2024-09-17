Экс-начальника отдела «Челябинскавтодора» обвинили в получении взятки

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ по Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки (статья 290 УК РФ) в отношении бывшего начальника отдела технического надзора «Челябинскавтодора» Артема Степанова. Об этом сегодня, 17 сентября, ИА «Первое областное» сообщили в УФСБ по региону.

По версии следствия, Степанов получил от замдиректора коммерческой организации не менее 600 тысяч рублей за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ по государственному контракту — капитальному ремонту автомобильной дороги Кунашак — Усть-Багаряк.

Также возбуждено уголовное дело и в отношении взяткодателя (статья 291 УК РФ).

Фигуранты находятся под стражей.

Ранее Артем Степанов получил от подчиненного, связанного со сторонней организацией, смартфон за 94 тысячи рублей и 200 тысяч наличными. Все это планировалось для того, чтобы сотрудник мог контролировать проводимый компанией ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района.