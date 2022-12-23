Экс-начальника КДХ Челябинска оставили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Ринат Кучитаров будет под стражей до 5 февраля

Сегодня, 23 декабря, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда о заключении под стражу бывшего председателя комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Рината Кучитарова. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Адвокат указал о необоснованности выводов суда, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый просил учесть, что у него осталась семья, двое детей, нуждающиеся в его помощи и поддержке. Суд оставил меру пресечения без изменения», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, по версии следствия, Ринат Кучитаров, будучи начальником КДХ, произвел оплату работ по контракту на озеленение города по завышенной стоимости — на 32 миллиона рублей. Также чиновник подписал акты невыполненных работ на сумму около 8 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

СУ СКР по Челябинской области опубликовало видео обысков в коттедже Рината Кучитарова. Его задержали сотрудники УФСБ по региону, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.

