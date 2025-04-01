Экс-начальник отдела «Челябинскавтодора» пойдет под суд по делу о взятке

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

В Челябинске завершено расследование уголовного дела бывшего начальника отдела технического надзора дорожных работ «Челябинскавтодор». Артема Степанова обвиняют в получении взяток на сумму более двух миллионов рублей (статья 290 УК РФ). Взятки, по версии следствия, поступали от октября 2022‑го по ноябрь 2023 года от разных лиц: главного специалиста ОГКУ «Челябинскавтодор» и представителей ООО «Уралдорстрой» и ООО ПКФ «Глобус», сообщили в прокуратуре региона.

«Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственное подписание актов выполненных работ по госконтрактам на ремонт дорог в нескольких районах Челябинской области. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 7 миллионов рублей», — прокомментировали в ведомстве.

Уголовное дело передано в Курчатовский районный суд Челябинска.