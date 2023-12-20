Экс-начальник челябинской поисково-спасательной службы пойдет под суд по делу о присвоении премий

Александр Шин, по версии следствия, забирал стимулирующие выплаты сотрудников

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) в отношении бывшего начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах Александра Шина. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 1 июля 2021 года по 14 декабря 2022 года обвиняемый изымал у подчиненных стимулирующие выплаты и присваивал эти деньги.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в региональном СУ СКР.