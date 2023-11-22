Экс-начальник челябинского КДХ пойдет под суд по делу о завышении цен на контракты по озеленению

Ущерб бюджету составил 32 миллиона рублей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) в отношении бывшего начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Рината Кучитарова. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, Кучитаров самостоятельно определил цену контракта на озеленение и оценил работы в 122 млн рублей. Затем экс-начальник КДХ заключил договор с коммерческой организацией, оценив дополнительные соглашения еще в 97 млн рублей, что привело к ущербу городского бюджета на 32 млн рублей.

«Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 80 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области»,— прокомментировали в региональном СУ СКР.

Ведомство опубликовало видео обысков в коттедже бывшего начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Рината Кучитарова.



Напомним, Ринат Кучитаров возглавил сферу дорожного хозяйства областного центра в августе 2019 года, сменив на этом посту Александра Шабалина. До этого он возглавлял ООО «Красноармейское ДРСУ».