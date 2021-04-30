Экс-начальник чебаркульской полиции по решению суда отдаст взятку в казну

Апелляцию рассматривал Челябинский областной суд

Бывший начальник чебаркульской полиции Михаил Данилов заплатит государству 940 тысяч рублей, полученные им в виде взятки. Сегодня, 30 апреля, в пресс-службе Челябинского областного суда уточнили, что дело было рассмотрено в апелляционном порядке.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке гражданское дело по иску прокурора к экс-начальнику Чебаркульской полиции Михаилу Данилову, оставил без изменения решение Чебаркульского городского суда от 19 января 2021 года. Этим решением суд взыскал с Данилова в пользу государства 940 тысяч рублей, полученные им в виде взятки. Приговором городского суда от 7 сентября 2018 года Михаил Данилов признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на два года.

Обратившись в суд с иском в октябре 2020 года, прокурор указал, что Данилов, являясь должностным лицом, получил взятку в общей сумме 940 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, а также за общее покровительство и попустительство по службе. По мнению прокурора, получение взятки Даниловым представляет собой сделку, совершенную с незаконной целью, а потому такая сделка является ничтожной и все полученное по ней подлежит обращению в доход государства.

Сам Данилов с иском не согласился, заявил о пропуске прокурором срока исковой давности, а также о том, что вопрос о взыскании денег, полученных в виде взятки, должен разрешаться в рамках уголовного судопроизводства.

Однако срок исковой давности истекает в ноябре 2021 года, а также юридическая судьба противоправной сделки (получение взятки) может быть решена и в рамках гражданского процесса.

Решение вступило в законную силу.