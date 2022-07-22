Экс‑министра социальных отношений Челябинской области отпустили из колонии

Прокуратура выступила против смягчения наказания Олегу Бехтереву

Металлургический районный суд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра социальных отношений о смягчении наказания. Суд заменил оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Об этом сегодня, 22 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что экс-министр в период с 2013 по 2014 год похищал бюджетные деньги, а также получил взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290; ч. 4 ст. 160 УК, ч. 5 ст. 291; ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

Ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 10 млн рублей.

«Ходатайство адвоката удовлетворено, наказание, связанное с лишением свободы, заменено на принудительные работы. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства, решение суда может быть обжаловано», — сообщили в суде.

Прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания было нестабильным, а также Бехтерев возместил лишь 405 тысяч рублей от назначенного многомиллионного штрафа.