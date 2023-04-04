Экс-главу сельского поселения в Челябинской области задержали по делу о присвоении премий

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-главы одного из сельских поселений Карталинского района. Женщину подозревают в присвоении премий (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемая в течение нескольких лет получала от сотрудников части выплаченных им премий и тратила по собственному усмотрению. Сумма составила более 200 тысяч рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, речь идет о бывшей исполняющей обязанности главы Еленинского сельского поселения Татьяне Костик.