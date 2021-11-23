Экс-главу сельского поселения в Челябинской области подозревают в махинациях с землей

Ущерб бюджету составил 700 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Сосновского муниципального района Ивана Пашнина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в 2015 году в должности главы сельского поселения, передал в пользование физическому лицу земельный участок.

«Глава поселения сделал фиктивную выписку из подхозяйственной книги о наличии у гражданина прав пользования земельным участком», — сообщили в региональном СУ СКР.

Ущерб составил более 700 тысяч рублей. В отношении Ивана Пашнина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, ранее Пашнин был судим по аналогичной статье и по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Сосновский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком в 1,5 года.