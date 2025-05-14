Экс-главу поселения в Челябинской области задержали за получение взятки

Должностное лицо получило деньги за покровительство и приемку завышенных объемов работ

В Октябрьском районе задержали экс-главу Свободненского сельского поселения — мужчину подозревают в получении взятки в значительном размере от директора коммерческой компании, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что экс-глава поселения в 2024 году лично получил от директора одной из компаний взятку за покровительство при заключении договоров на уборку снега, скашивание конопли и обслуживание дорог поселения, а также приемку завышенных объемов работ.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере главой органа местного самоуправления (часть 4 статьи 290 УК РФ). В администрации поселения и по месту жительства экс-главы проведены обыски.