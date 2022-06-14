Экс-главу поселения в Челябинской области осудили за мошенничество

Также Николай Сидорук признан виновным в превышении полномочий и служебном подлоге

Уйский районный суд вынес приговор бывшему главе Кумлякского сельского поселения Николаю Сидоруку. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Сидорук способствовал незаконной передаче двух квартир в селе Кумляк своим знакомым. Ущерб составил более 1,7 млн рублей.

Кроме того, с декабря 2019 года по март 2020 года экс-глава похитил древесину в Кумлякском участковом лесничестве. Ущерб составил более 57 тысяч рублей.

Подсудимому назначено наказание по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), 292 УК РФ («Служебный подлог») и 159 УК РФ («Мошенничество»). Он должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

«Также Сидорук лишен права занимать должности на госслужбе на срок 2 года и 2 месяца», — рассказали в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.